ファントムダスト 初回版 スキルガイド インストラクションカード XBOX ...

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商品詳細
ファントムダスト初回版スキルガイドインストラクションカードXBOXPhantomDustfirstlimitededitionskillguideinstructioncard外ケース上部に少し使用感を感じます。ソフトの盤面は綺麗な方だと思いますが、あくまでも中古品ということをご了承くださいませ。オープニング画面まで動作確認済みです。※盤面の状態は、パッと見ですので異なる場合があります。気になる方は、先にご質問をお願いします。
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