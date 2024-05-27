スーパーロボット大戦OGサーガ 魔装機神F COFFIN OF THE END ...

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商品詳細
「スーパーロボット大戦OGサーガ魔装機神FCOFFINOFTHEEND数量限定生産版」購入後、開封せずに保管していました。新品未開封品になります。未開封品になりますので中身の確認は出来ません。
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