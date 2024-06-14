手作り製本、作り悪い、出版社すべて検索しても売ってない品、認知症予防に塗り絵の効用。ダンス、歌う事、嫌いな老人ホームの男性用レクリエーションにも使えます。片面コピー、清明上河図の始めから終わりまで26画面すべてあり。色塗りフルカラー見本ページ全部付。



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清明上河図 - Wikipedia



漢方史料館(101)『清明上河図』より



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「清明上河図」をよむ



森派鈴木清四店



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清明上河図・國芳・チャプスイ＆スキー －“せんぱい日記”復活－ ② ...



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清明上河図 - MIHO MUSEUM



清明上河図 1000年前の中国の暮らしがわかる絵巻物