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商品詳細
手作り製本、作り悪い、出版社すべて検索しても売ってない品、認知症予防に塗り絵の効用。ダンス、歌う事、嫌いな老人ホームの男性用レクリエーションにも使えます。片面コピー、清明上河図の始めから終わりまで26画面すべてあり。色塗りフルカラー見本ページ全部付。
http://narcologia.ru/goods/Persia323788.html
http://narcologia.ru/goods/message188927.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit607386.html
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