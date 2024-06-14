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清明上河図ぬり絵
商品番号 M73070939153
商品名

清明上河図ぬり絵
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 2,730 円
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商品詳細

手作り製本、作り悪い、出版社すべて検索しても売ってない品、認知症予防に塗り絵の効用。ダンス、歌う事、嫌いな老人ホームの男性用レクリエーションにも使えます。片面コピー、清明上河図の始めから終わりまで26画面すべてあり。色塗りフルカラー見本ページ全部付。
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