William Klein Photographs ウィリアムクライン 写真集

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WilliamKleinPhotographs:AnApertureMonograph30年ほど前に古書として購入、長期間本棚で保管していた写真集です。購入時に装着されていた透明セロファンカバーは付いたままで、一部はがれています。（お手元に届いてから、はがされても良いかと思いますが、このままお送りする予定です）※裏表紙古本屋で記入された写真集の販売金額が鉛筆で書かれていますので、ご承知おきください。※発送時は、気泡緩衝材等に包み、梱包する予定です。【サイトより】日本の写真界に影響を与えたウィリアム・クライン。決定的瞬間とはこういうことだ！スナップとはこういうことだ！と言わんばかりの動きあるアレブレボケは、いつ見てもかっこよい。表現として、彼は「動」をどう表したのか改めて確認するのにおすすめの1冊です。彼の国ごとに別れた写真集の全てを買い揃えるとなると、笑えない金額になるため、それらから厳選した作品で構成された本書は最初の1冊としてもおすすめです。#WilliamKlein#ウィリアムクライン