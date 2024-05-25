Switch】魂斗羅アニバーサリーコレクション コレクターズエディション ...

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商品詳細
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−期間限定で値下げします。¥20,800⇒¥16,800欲しい物があるため、資金が調達できたら予告なく金額を戻します。−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−ご覧いただきありがとうございます。Switch用ソフト「CONTRAANNIVERSARYCOLLECTIONCLASSICEDITION」で新品未使用です。完全受注生産で現在は完売しており希少です。【セット内容】・オリジナル化粧箱・ゲームソフト（リバーシブルカバー）・18×24リバーシブルポスター・サウンドトラックCDリージョンフリーのため、国内のSwitchで動作可能です。【収録タイトル】・魂斗羅 アーケード・魂斗羅 ファミコン・CONTRA北米版 ファミコン・SUPER魂斗羅エイリアンの逆襲 アーケード・SUPER魂斗羅 ファミコン・魂斗羅スピリッツ スーパーファミコン・SUPERPROBOTECTORALIENREBELS欧州版 スーパーファミコン・コントラ ゲームボーイ・魂斗羅ザ・ハードコア メガドライブ・PROBOTECTOR欧州版 メガドライブ魂斗羅コントラSwitch2DアクションシューティングランアンドガンRUN\u0026GUNコレクターズエディションCE限定リミテッドLimited
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