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BTS d\u0026w 韓国サイン会 直筆サイン JIMIN ジミン
商品番号 X28951393234
商品名

BTS d\u0026w 韓国サイン会 直筆サイン JIMIN ジミン
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

サイン会へ参加した者の名前がTo.____‼️韓国でのサイン会に参加して本人より直接頂いたサインです素人管理のため神経質な方はご購入をおやめください。
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