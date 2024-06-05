三国志　切り絵　本『「三国」人物剪紙』　中国

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商品詳細
三国志の人物を切り絵にした画集になります。実際の切り絵がファイルされています。2003年に中国へ行った際に購入しました。●掲載人物劉備、諸葛亮、関羽、張飛、趙雲、馬超、黄忠、孫夫人、龐統、蔣琬、曹操、曹丕、曹洪、典韋、左慈、許褚、蔣幹、孫権、孫策、張昭、周瑜、魯粛、呂蒙、陸遜、丁奉、徐盛、喬国老
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate90848.html
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