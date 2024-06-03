ポケモンカード　ナンジャモsar高重量激高確サーチ5パック　クレイバーストbox

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黒炎の支配者黒煙の支配者7/28ナンジャモSARまた出ました‼️(5回目8/10ミモザSARも出ました‼️(7回目SRは数え切れない程出てます汗評価ご覧ください‼️シュリンク付きクレイバースト新品未開封boxからサーチした5パックとなっております❗️⚠️SR以上が必ず出るわけではございませんので、必ずご確認の上ご購入をお願い致します。⚠️注意喚起⚠️たった数100円をケチって信頼できない出品者からノーマルパックを購入してしまう方が大勢いらっしゃいます。。。そういう時はその出品者の評価コメントを見ましょう。悪いコメントやノーマルだった等のコメントが1件でもあればその方の、サーチはいい加減なので購入は絶対辞めた方がいいです。また、ノーマルパックの評価が無かったとしても他の安いサーチパック出品者と私のSR以上の排出率を比べてみてください。BOXを何個もカートン買いしている為、誰よりもサーチ精度が高い自信があります。⏩️パック数変更したい方は、コメント欄で教えてくださると変更します^_^増やす場合は、割引します！【✳️評価4000件の実績】 #実績多数の輝月叶パック ⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️⏫️こちらタップで在庫確認出来ます。【✅絶対的なサーチ精度】サーチには0.001gまで計れる業務用スケールを用いてサーチしております❗️高精度金属探知機も念のため通しております❗️圧倒的な自信があります。無いとは思いますが、万が一ノーマルのみのパックだった場合は、全額返金致しますのでご安心下さい。【✅保証有り】梱包を開けて製造番号を確認、パック開封まで動画撮影しており、ノーマルパックが1つでもあれば全額返金します。✅ランダム性のある物なので、希望のカードが出なかったからと言って悪い評価はご遠慮下さい。検索用クレイバーストバイオレットexパラダイムトリガーvスターユニバースvユニ151シュリンク付きぺりぺりつきカートンミモザカイマリィサポートsarexarur1517000