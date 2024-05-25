PCエンジンDUO-R 本体

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商品詳細
PCエンジンDUO-R本体ACアダプター互換品AVケーブルコントローラーセーブくんマルチタップコンデンサ交換後に短時間ですが動作確認をしました。バックアップ用を含め全コンデンサの交換をしてあります。せーぶくんとマルチタップは動作未確認のためおまけです。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
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