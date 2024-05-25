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PCエンジンDUO-R 本体
商品番号 O68024546182
商品名

PCエンジンDUO-R 本体
ブランド名 エヌイーシー
特別価格 税込 14,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PCエンジンDUO-R本体ACアダプター互換品AVケーブルコントローラーセーブくんマルチタップコンデンサ交換後に短時間ですが動作確認をしました。バックアップ用を含め全コンデンサの交換をしてあります。せーぶくんとマルチタップは動作未確認のためおまけです。30年くらい前の機器のため、こちらで気が付かなかった瑕疵等があった場合も保証はございませんので、ご了承ください。その他、基本詳細はプロフィールに記載しています。
http://narcologia.ru/goods/stair878300.html
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