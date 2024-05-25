Nintendo 旧世代ゲーム機本体 SHVC-101

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Nintendo旧世代ゲーム機本体SHVC-101color:GRAYゲーム機本体種類:旧世代ゲーム機本体ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo動作確認済みです。たまに接触不良か何かでバグる時もあります。古い物なのでその辺をご理解いただける方でお願い致します。セットでの出品になります。※写真の物が全てです。