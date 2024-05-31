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ファイナルファンタジー 25th ANNIVERSARY BOX
商品番号 O73582990464
商品名

ファイナルファンタジー 25th ANNIVERSARY BOX
ブランド名 プレイステーション3
特別価格 税込 12,115 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。「ファイナルファンタジー25thANNIVERSARYULTIMATEBOX」定価:￥35000＊25周年記念特別編集映像ディスクのみ、使用歴があり３・４枚目の画像にもある通りシミなどの劣化が見られますので「やや傷や汚れがあり」にさせていただいております。その他はミニレプリカの入っているBOXは未開封です。その他のアイテムは眺めただけでとても綺麗な状態です。美品をお求めになる方はご購入はお控えください。オマケで非売品のスクエアエニックスのコンサートセレクションCDを一緒にいれました。こちらは未開封品となります。ノークレームノーリターンでお願いいたします。購入時の搬入BOXに入れて送らせていたきます。#ゲーム#RPG#PlayStation3#PlayStation_3#PS3
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