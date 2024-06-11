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商品詳細
獣医学、解剖学、動物看護学、生理学などに興味のある方に適しています。拡大した犬の皮膚の断面模型です。片面は正常な犬の表皮から皮下までを表現し、もう片面はノミに噛まれ、腫れた状態から膿疱までを表しています。名称 犬 皮膚模型材質 プラスチック（PVC素材)重量 約１kgサイズ 模型（台座含まず） 幅15cm×横６cm×高さ8.6cm 台座 幅16cm×横11.5cm×高さ2cm カード（2枚付属）横16.4cm×縦13cm、厚みは１mm以内備考１、撮影時の照明や画質の設定が異なるので、製品の色は写真と若干異なる場合があります。２、わずかな寸法の違いを許容してください。３、自宅保管のため、模型本体特に台座部分に色あせ黄ばみあります。４、説明カード２枚（両面、日本語版、英語版）に黄ばみや若干の汚れあり。破れなし。５、説明カードを立てるための部品（台座に付属）に一部ひび割れあり。６、毛の模型が２か所欠損。
http://narcologia.ru/goods/competitive514381.html
http://narcologia.ru/goods/organization943062.html
http://narcologia.ru/goods/troupe914611.html
犬の皮膚拡大模型 ３D立体模型 - 彫刻/オブジェクト
犬の皮膚拡大模型 ３D立体模型 - 彫刻/オブジェクト
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犬の皮膚拡大模型 ３D立体模型 - 彫刻/オブジェクト
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