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BTS テテ　額縁 マスター A3 2枚セット
商品番号 O56093360051
商品名

BTS テテ　額縁 マスター A3 2枚セット
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BTSテテの額縁2枚セットになります。厚さが5ミリ￼くらいのパネルの様なものになります。サイズ　　　A3購入後、日が当たらないところで飾っておりましたので目立った傷や汚れ等はないと思います。気になる方はお気軽にコメントくださいまた早く売り切りたいため多少のお値下げでしたら検討させていただきます。あくまで素人保管ですので神経質な方はお控えください。ペン卒のため出品します。マスタニムテテテヒョンBTS
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