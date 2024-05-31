ニンテンドー 3DS LL 大乱闘スマッシュブラザーズ 充電器セット

Nintendoニンテンドー3DSLLスマッシュブラザーズエディション充電確認、動作確認し、初期化済みです。ケースに入れて使用していたため、美品かと思いますが、素人保管のため少し表面の擦れなどございます。microSDは背面カバーを外して中に内蔵されています。◯本体◯充電器◯タッチペン◯ゼルダの伝説時のオカリナのソフト（こちらのソフト、箱はありますが、箱は日焼けているため、宜しければソフトを本体に挿入した状態でソフトの箱無しで発送致します。）発送方法は宅急便コンパクトを予定しておりますがご希望などあればコメントください。ゲーム機本体種類:3DSポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo



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