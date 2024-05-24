組版原論 : タイポグラフィと活字・写植・DTP

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商品詳細
多少の経年劣化、カバーに折れがあります（写真参照）。比較的美品の部類に入ると思いますが、あくまで中古であり、発行から30年ほど経っている本であることをご理解いただいたうえご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Adder683375.html
http://narcologia.ru/goods/reboot708836.html
http://narcologia.ru/goods/response177942.html
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horo | ほうろうバザール | ページ 113
組版原論
組版原論 | 誠光社 通信販売
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