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ポケセン産　レイジングサーフ　1BOX
商品番号 O18729441474
商品名

ポケセン産　レイジングサーフ　1BOX
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日受け取ったポケモンセンターオンライン当選品です。子供の誕生日プレゼントにBOXが欲しくて頑張った結果複数手に入れられたのでこちらを出品します。届いた段ボールから出してシュリンク付き、ゆうパケットプラスで発送致します。14:00までの購入で9/2217時までに発送手続きいたします。封入率そのままですので中身での評価下げはお控えください。また、すり替え防止のためいかなる場合も返品、返金などお受けできませんのでご了承いただける方のみお手続きお願いいたします。こちらに関してはお値下げ交渉お受けできません。
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