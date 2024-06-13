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ソードアート・オンライン アスナ《創世神ステイシア》 1/7スケールフィギュア
商品番号 A68776215044
商品名

ソードアート・オンライン アスナ《創世神ステイシア》 1/7スケールフィギュア
ブランド名 グッドスマイルカンパニー
特別価格 税込 5,805 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封して飾ってました。ケースに入れていたので、目立つようなものはありません。箱は有ります。
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