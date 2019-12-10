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【新品】Wolfgang Tillmans / ヴォルフガング・ティルマンス
商品番号 G56835796888
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【新品】Wolfgang Tillmans / ヴォルフガング・ティルマンス
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 2,340 円
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商品詳細

人生も世界も脆くて儚いWolfgangTillmans.fourbooks.40thEd.Taschenから出版された4冊の写真集からティルマンス自らが編集した40周年特別版。濃密でリアルな日常から浮かび上がる人間や世界や生きることの、脆さと儚さ。#wolfgangtillmans#ヴォルフガングティルマンス#taschen40th#travelwithphotos#imaginewithartTaschenISBN-978383658253722.5x16.3cm/560pagesText:EnglishHardcover-洋書です-新品です
http://narcologia.ru/goods/encourage93972.html
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