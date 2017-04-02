防弾少年団 BTS now2 タワレコ盤 日本語字幕 しおり ジョングク

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商品詳細
⚠️プロフィール確認後、購入される前にコメント下さい⚠️BTSinEUROPE\u0026AMERICANOW22015タワレコ盤日本語字幕付きメンバーランダム封入のブックマークはジョングクです。付属品全て揃っております。また、now2韓国盤バージョンのスタンディングペーパーお付けしております。発送方法:プチプチマットに包みメルカリ便Bts1stfanmeeting1stmuster韓国韓国限定ソウルソウルコンフォトフォトカードフォトカードセットトレカnow2now3cddvdBlu-ray日本語字幕日本語字幕付きタワレコジョングクグクジミンテヒョンホソクユンギナムジュンrmソクジンジンペンミファンミーティングfc
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