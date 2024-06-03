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商品詳細
「近代日本の研究開発体制」沢井実定価:￥8400#沢井実#沢井_実#本#歴史／日本史中にはページ折れや書き込み、使用感等ありません。長期保管品のため、カバーにはうっすらヤケ他、ダメージが少しあります。カバーにある凹みのダメージが、本体にも少しあります。(写真3枚目から6枚目)
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