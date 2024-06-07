アイドルマスターSideM プロミ2019 Blu-ray

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商品詳細
◯商品内容THEIDOLM@STERSideMPRODUCERMEETING315SP@RKLINGTIMEWITHALL!!!Blu-ray◯商品状態・発売時に新品購入・簡易動作確認済み・帯は付属しておりません。・ボックスケースの縁や角に擦れがありますが、ディスク・ディスクケースに目立った傷や汚れはなく、比較的美品かと思います。◯購入について・即購入可能・値下げ不可◯梱包OPP袋➕気泡緩衝材➕ダンボール---------------------------------------------プロデューサーミーティングプロミサイドエムライブイベント
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