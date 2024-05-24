茶歌舞伎　小棗　真塗　5個セット　美品

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七事式 茶歌舞伎用の小棗です五つ組みです真塗 ほぼ未使用の美品です直径 約5.5cm高さ 約5.5cm商品は美品ですが、お箱は古く小さな凹みがあります。長期保存品の為、ご理解のある方にお願いいたします。自宅にある梱包材で丁寧にお送りさせて頂きます。#表千家#裏千家#茶道#七事式#棗#抹茶#和菓子#5個セット#茶道具