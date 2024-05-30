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PSP-3000
商品番号 I88227895901
商品名

PSP-3000
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 11,025 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ〈商品内容〉PSP本体バッテリーパックACアダプター電源コード1年くらい使用して大事に保管していて大きな傷もなくとても状態が良く美品です！当商品はあくまで中古品の為、神経質な方は購入をご控えください。
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