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商品詳細
SONYPlayStationPortablePSP-3000RRcolor:REDゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ〈商品内容〉PSP本体バッテリーパックACアダプター電源コード1年くらい使用して大事に保管していて大きな傷もなくとても状態が良く美品です！当商品はあくまで中古品の為、神経質な方は購入をご控えください。
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