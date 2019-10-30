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商品詳細
「小動物X線・超音波ハンドブック検査手技と鑑別診断」茅沼秀樹定価:￥16000やや傷、日焼けがありますが中身は書き込みもなく綺麗な状態です。中古品ということにご理解いただける方のみお願いします。#茅沼秀樹#茅沼_秀樹#本#産業／農業・林業
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小動物X線・超音波ハンドブック: 検査手技と鑑別診断
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