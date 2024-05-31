vstarユニバース　新品未開封シュリンクなし　ペリペリ付き

ポケモンカードゲームvstarユニバース新品未開封シュリンクなしペリペリ付きヨドバシで購入しました。シュリンクはありませんがペリペリは付いてます。ペリペリ付きBOXのまま発送致します。ランダム性のある商品ですので中身での評価はご遠慮下さい。すり替え防止の為、キャンセル等致しかねます。ボックスパックシングル···ボックス(box)



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