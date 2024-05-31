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vstarユニバース　新品未開封シュリンクなし　ペリペリ付き
商品番号 D29181191758
商品名

vstarユニバース　新品未開封シュリンクなし　ペリペリ付き
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 3,666 円
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商品詳細

ポケモンカードゲームvstarユニバース新品未開封シュリンクなしペリペリ付きヨドバシで購入しました。シュリンクはありませんがペリペリは付いてます。ペリペリ付きBOXのまま発送致します。ランダム性のある商品ですので中身での評価はご遠慮下さい。すり替え防止の為、キャンセル等致しかねます。ボックスパックシングル···ボックス(box)
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