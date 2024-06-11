BTS Magic Shop サンパウロ ハピエバ　フェイスフォト　テテ　日本語

【即購入歓迎】BTSDVDとBlu-ray、フェイスフォトのまとめ売りWingsフェイスフォト テテのみ7枚ランダムは全て テヒョン/テテ全て日本語字幕付きのものです。※日本公演のディスク3枚目の日本語字幕に初期不良の二重字幕箇所があります。（30:57の辺りから約1分程度）交換期間があったのですが、特に見るのに問題なかったので交換しておりません。写真を載せておりますのでご確認の上ご購入ください。目立つ汚れはありませんが、海外製のため初期からの傷や作りの雑なところがあるかもしれません。長期間保管していたものなので、あくまでも中古品とご理解の上ご購入ください。#BTS#アミボム#アミボムケース#ペンライト#MOS#LYS#SYS#Wings#MagicShop#マジックショップ#ハピエバ#happyeverafter#君に届く#花様年華#memories#ブックマーク#トレカ#写真集#メモリーズ#DICON#フェイスフォト#サンパウロ#ニューヨーク#ヨーロッパ#ソウル#パリ#ロンドン#Seoul#London#Europa#NewYork#Paris#釜山#Japan#ウィンパケ#サマパケ#ウィンターパッケージ#サマーパッケージ#speakyourself#Loveyourself#sowoozoo#proof#D-Day#Layover#RM#ナム#JIN#ジン#SUGA#ユンギ #シュガ#J-HOPE#ホソク#ホビ#JIMIN#ジミン#V#テテ#テヒョン#JUNGKOOK#グク#ジョングク



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