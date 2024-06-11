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always yours エスクプスHMV ラキドロ
商品番号 B53072946749
商品名

always yours エスクプスHMV ラキドロ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,555 円
在庫状況 あり

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商品詳細

seventeenalwaysyoursエスクプス(スンチョル)HMVラキドロ※ホログラム加工のためにできてしまう線がうっすら入っています(2枚目写真参照)。光にかざすと見える程度ですが気になる方は購入をお避けください。◎即購入可です◎値下げ不可◎スリーブ＋硬質ケース＋OPP袋で発送します◎韓国製の為初期傷など気にする方は購入お控えください。◎匿名配送致します※トラブルを避ける為、気になる事は購入前にご質問ください
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