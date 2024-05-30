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PS5 プレイステーション5 本体 CFI-1200A01 他4点
商品番号 J46007560135
商品名

PS5 プレイステーション5 本体 CFI-1200A01 他4点
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 19,833 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS5本体、黒カバー、充電スタンド、メディアリモコン、布製カバーのセットです。メディアリモコンには、シリコンカバー付けてます。PS5は、2022年12月にノジマオンラインで購入。付属品全てあります。週末しかプレイしてないので、使用時間は短いです。本体に保護フィルム、一部端子にカバー付けてます。ペットなし、タバコなし、大切に使っていたのでキレイです。
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