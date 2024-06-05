小泉記念鑑　小泉今日子高級写真集

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商品詳細
表紙は経年のため、ヤケやスレ、小傷はありますが、大きな破れ等はありません。帯付き中身はとても綺麗です。自宅保存。ご理解の上検討願います。サイズ:B4版(257mm×364mm)#小泉今日子
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