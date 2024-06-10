QUEST 2 256GB (バッテリー付きストラップ,ケース,フィットパック)

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OCULUSQUEST2256GB(現MetaQuest2256GB)です。以前購入しましたが、使用頻度の減少に伴い出品いたします。動作確認済み、問題ありませんでした。純正Eliteストラップ(バッテリー付き)、純正専用キャリーケース、別売のフィットパックに変更してお送りします。ストラップは使い勝手良く、バッテリー付きで本体の容量を拡張できるタイプです。フィットパック(顔当ての部分)はやわらかい素材で通常のものと比べ着け心地がかなり良いです。内容物としては、ヘッドセット本体Eliteストラップバッテリー付きフィットパック (以上3点組み立て済み)純正キャリーケースコントローラー2つ(左右1組)および電池電源アダプター充電ケーブル説明書一式以上となります。(画像1枚目)キャリーケースに本体を入れて発送します。購入時の外箱ありの場合は1000円追加とさせていただきます。(送料の関係です。)コメントいただければ値段変更します。発送はらくらくメルカリ便にて、しっかり梱包の上お送りします。何かご質問等ありましたらお気軽にコメントください。コメントなしでの購入も大歓迎です。#Oculus#Quest2#Meta#VRゴーグル