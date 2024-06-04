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タウンムック増刊　謎の円盤UFO
商品番号 D79709004481
商品名

タウンムック増刊　謎の円盤UFO
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 1,899 円
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商品詳細

タウンムック増刊　謎の円盤UFO1980年10月15日発行　徳間書店「謎の円盤UFO」の全てを完全収録した保存用決定版！43年前に購入した本となります紙質に経年劣化はあります表面にスレもあります表紙とウラ表紙に、開いて読んだ時の曲げ跡がタテにあります(写真4枚目と5枚目を参照して下さい)それ以外では、読みシワも無く目立つダメージはありません値引き交渉はご遠慮願います個人の保管品ですので神経質な方のご購入はお控え下さい#謎の円盤UFO#UFO#謎の円盤UFO_本#徳間書店　#サンダーバード　#特撮
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