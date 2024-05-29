

【萩焼 HAGI】 椿秀窯 庄 圭一郎 菓子鉢 盛鉢 大鉢 紫雲 木箱入 未使用 【萩焼 HAGI】 椿秀窯 庄 圭一郎 菓子鉢 盛鉢 大鉢 紫雲 木箱入 未使用



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ご覧いただき有難うございます(*^^*)￥11600 ↓お値下げさせて頂きました♪写真の枚数が20枚までに増えましたので、写真を撮り直して再出品させて頂こうと思っております。2〜3日中に取り消し致します。少しでしたら、更にお値引き可能ですので、ご希望金額をコメントくださいませ♪✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤萩焼、椿秀窯の庄圭一郎さんの作品です。木箱には菓子鉢となっておりますが、大ぶりな鉢でかなり重量感も有ります。お料理の盛鉢としてお使い頂いてもよろしいかと思います。伝統的な桜色の萩焼とは異なり、ほんのりと紫がかった色味になっていて、内側は雲がたなびくような白いアクセントが美しいです。若い作家さんの感性が素晴らしいな〜と思います。実家の倉庫に保管されていた菓子器です。萩焼は高価なものですので、萩焼を好んでいた両親が何度となく萩に通い、少しずつ購入したものです。山陽地方は、広島より以西は萩焼が、広島より以東は備前焼が好まれると言われております。萩焼は「萩の七化け」といわれ、使えば使うほど独特の味わいがでてきます。 ◆庄 圭一郎◆1971年生まれ。七代兼田三左衛門に師事し、1993年より萩陶苑にて作陶。1994年、刳り貫きの壷などで山口美術展に入選し、枠にとらわれない洗練の技、土、色の研究に没頭。表面に技法をこらした作品を得意とする。 受賞歴1994年 山口県美術展 入選 （以後4回入選）1996年 九州山口陶磁展 テレビ山口賞1997年 九州山口陶磁展 入選 日清めん鉢大賞 入選1998年 西日本工芸展 入選2003年 萩市美術展 萩市教育長賞【サイズ】 縦 約26cm 横 約26cm 高さ 約8cm 木箱 28.5×28.5×11.5cm【状態】 未使用品ではありますが、経年により木箱に若干傷みがあります。（写真10枚目） ご理解の上でご購入頂きますようお願い致します。【発送】 元箱をプチプチでお包みし、割れないように梱包して発送させて頂きます。 ★ ご質問等ございましたら、お気軽にコメントくださいませ♪★ その他の出品は、こちらからご覧頂けます。#あかね食器茶道具茶器信楽焼美濃焼などお好きな方に♪