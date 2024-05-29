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【萩焼　HAGI】　椿秀窯　庄 圭一郎　菓子鉢　盛鉢　大鉢　紫雲　木箱入　未使用
商品番号 H49307951661
商品名

【萩焼　HAGI】　椿秀窯　庄 圭一郎　菓子鉢　盛鉢　大鉢　紫雲　木箱入　未使用
ブランド名 萩焼
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき有難うございます(*^^*)￥11600　　↓お値下げさせて頂きました♪写真の枚数が20枚までに増えましたので、写真を撮り直して再出品させて頂こうと思っております。2〜3日中に取り消し致します。少しでしたら、更にお値引き可能ですので、ご希望金額をコメントくださいませ♪✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤✤萩焼、椿秀窯の庄圭一郎さんの作品です。木箱には菓子鉢となっておりますが、大ぶりな鉢でかなり重量感も有ります。お料理の盛鉢としてお使い頂いてもよろしいかと思います。伝統的な桜色の萩焼とは異なり、ほんのりと紫がかった色味になっていて、内側は雲がたなびくような白いアクセントが美しいです。若い作家さんの感性が素晴らしいな〜と思います。実家の倉庫に保管されていた菓子器です。萩焼は高価なものですので、萩焼を好んでいた両親が何度となく萩に通い、少しずつ購入したものです。山陽地方は、広島より以西は萩焼が、広島より以東は備前焼が好まれると言われております。萩焼は「萩の七化け」といわれ、使えば使うほど独特の味わいがでてきます。　　◆庄　圭一郎◆1971年生まれ。七代兼田三左衛門に師事し、1993年より萩陶苑にて作陶。1994年、刳り貫きの壷などで山口美術展に入選し、枠にとらわれない洗練の技、土、色の研究に没頭。表面に技法をこらした作品を得意とする。　受賞歴1994年　山口県美術展　入選　（以後4回入選）1996年　九州山口陶磁展　テレビ山口賞1997年　九州山口陶磁展　入選　　　　日清めん鉢大賞　入選1998年　西日本工芸展　入選2003年　萩市美術展　萩市教育長賞【サイズ】　　縦　約26cm　横　約26cm　高さ　約8cm　木箱　28.5×28.5×11.5cm【状態】　　未使用品ではありますが、経年により木箱に若干傷みがあります。（写真10枚目）　　　　　　ご理解の上でご購入頂きますようお願い致します。【発送】　　元箱をプチプチでお包みし、割れないように梱包して発送させて頂きます。　★　ご質問等ございましたら、お気軽にコメントくださいませ♪★　その他の出品は、こちらからご覧頂けます。#あかね食器茶道具茶器信楽焼美濃焼などお好きな方に♪
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