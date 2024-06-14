【動作品】3ds ll new スマブラエディション

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商品詳細
【期間限定セール！】8月27日~~~9月3日までの限定セールを行います！23000円→21500円ニンテンドー3DSLL本体限定のスマブラエディションです。動作確認済みセット内容・3DSLL本体・タッチペン・充電ケーブル※箱や説明書、ソフトは付いておりません。最後のページのように、１箇所だけ塗装が剥がれています。しかし使用に共なるスレ、傷もとても少なく、比較的状態は良い方だと思います。中古品であることにご理解頂ける方よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis265744.html
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