NINTENDO SWITCH HAD-S-KA

以前、使用していたのですが新しいのを買ったので買い替えます！！！動作確認済み！初期化済み！！写真をご確認の上、ご検討のほどよろしくおねがいいたします。中古品ですので、神経質な方、完璧を求められる方は入札をお控えください。経年保管に伴う小傷、細かな汚れがある場合がございます。画像に写っているものが全てです。緩衝材で傷がつかないように梱包し発送致します。



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