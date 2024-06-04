ユーキャン　日本大地図　2022年1月発行

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基本的には値下げに応じていませんので、出品価格でのご購入の検討お願いいたします。【定価】29700円（税込み）2022年1月発行【状態】外箱無いです。表紙にスレあるも概ね良好です。中身書き込み等無く概ね良好です。クリスタルパックにて防水梱包し、発送致します。