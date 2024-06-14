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HATA × まつだひかり　コラボネックプレート
商品番号 N66475183212
商品名

HATA × まつだひかり　コラボネックプレート
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

だいぶ前に限定生産された、HATAとイラストレーターのまつだひかりさんのコラボネックプレートです。シリアルは一桁台。自分のギターに装着していたこともあったので少し傷があります。本体のみです。ネジは元々付属していませんでした。
http://narcologia.ru/goods/secretarial543516.html
http://narcologia.ru/goods/message53527.html
http://narcologia.ru/goods/organization877062.html
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