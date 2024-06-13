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映画情報★1958★1年分★昭和
商品番号 F91497390849
商品名

映画情報★1958★1年分★昭和
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。1958年に出したカラフルなグラビア満載の邦画、洋画、芸能の情報12ヵ月(1年分)の雑誌をまとめてハードカバーにした物です。見ごたえあり！懐かしい俳優の若かりし頃の映像風景や写真等盛り沢山で貴重です。超レア物で60年以上前の時代を見て読んで楽しめる雑誌です。カバーの表裏角など多少スレなどございます。中は綺麗な状態です。お値段お下げしました。ご理解ある方宜しくお願いします。サイズ(26×36.5×4.5)送料込み★他にも映画の友、戦後の映画史等も出展しておりますので、良かったらご覧下さい。#映画#レトロ#芸能#邦画#洋画#昭和#グラビア
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