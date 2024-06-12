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【真作】吉田苞/瓢箪図/ひょうたん図/掛軸☆宝船☆AB-618
商品番号 U65965278007
商品名

【真作】吉田苞/瓢箪図/ひょうたん図/掛軸☆宝船☆AB-618
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】吉田苞　　　　日本の画家。岡山県上道郡八幡（現、岡山市東区）生まれ。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は薄汚れ、全体に多数の折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、天地に多数の糊シミあります。　　　　紙箱付　　　　軸丈　　縦　184㎝×幅　48㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「掛軸☆宝船☆」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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