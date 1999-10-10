ポケットモンスター 青

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「ポケットモンスター青」#ゲーム#RPG#ゲームボーイいつの頃か購入しただけでずっと家にあった物になります。 プレイした事も無いので中身はキレイです。 ゲームボーイ専用カートリッジ ポケットモンスター青となります取扱説明書とポケットモンスタータウンマップが付属していますが両方とも開いた事ありません。外箱に多少の凹みとスレがあります。あくまでも自宅保管品ですので、新品並みの美品をお求めの方や細かな点が気になる方はご購入をお控え下さい。#ポケットモンスター青 #ゲームボーイ専用カートリッジ