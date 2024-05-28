

KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション



KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション KORG コルグ WD-X Wavedrum 電子ドラム パーカッション

下記内容とプロフィール欄を【必ず】ご確認の上お取引お願い致します。■出品している品は全て、一度は人の手に渡った【中古品】になります。認識の違いによるトラブル防止の為、気になる点は購入前に必ず質問をしてください。■質問がなく購入された場合は、説明文や状態、中古品の性質をしっかりとご理解、ご納得の上で、購入いただいたと判断させていただきます。従って購入後の返品希望は自己都合となりますので一切応じません。あらかじめご了承ください。■モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。■交渉中であっても「早い者勝ち」です。先にご購入いただいた方が優先になります。専用は対応いたしません。・商品説明動作確認済み種類···電子ドラム画像にある物がお渡しする全てなります。（撮影用の台などを除く）・状態ランク【S】数回使用ですので使用感はほとんどないです。詳しい状態は画像をご確認ください。状態ランク表【N】未使用のお品物【S】数回程度の使用、未使用に近い非常に綺麗な状態のお品物【A】使用はしているが、良い状態のお品物【B】使用感はあるが、一般的に使用に問題のない状態のお品物【C】使用感があり傷や汚れのあるお品物【D】目立つ使用感やダメージがあり、使用に支障がある状態、リメイク前提のお品物※大体の目安としてお考えください。・発送方法サイズや商品代金によって判断させて頂きます。ご質問ご要望などございましたお気軽にコメントください。値下げ交渉には可能な範囲内でお応え致します。