三味線用　糸巻き　高級　天然素材　細棹用

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○アイテム天然素材 糸巻 5分5厘 素六面取り 細棹○コンディション中古品の為多少の細かいキズや汚れ•黄ばみがありますが、まだまだご使用頂ける良いお品物になります。○サイズ長さ約12cm直径1.6cm総重量63g○梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。○発送1〜2日の間で発送させて頂きます。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※購入時期や使用期間などのお答えは出来かねます。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。