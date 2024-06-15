Nintendo3DS ブルー　タッチペン有

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商品詳細
Nintendo3DSです。タッチペンもあり動作確認もしております。使用感や右角に若干の塗装ハゲがありますが操作に問題はありません。素人保管なので神経質な方は購入をご控えください。
http://narcologia.ru/goods/competitive448981.html
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