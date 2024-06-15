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Nintendo3DS ブルー　タッチペン有
商品番号 J41388353271
商品名

Nintendo3DS ブルー　タッチペン有
ブランド名 ニンテンドー3DS
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nintendo3DSです。タッチペンもあり動作確認もしております。使用感や右角に若干の塗装ハゲがありますが操作に問題はありません。素人保管なので神経質な方は購入をご控えください。
http://narcologia.ru/goods/competitive448981.html
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