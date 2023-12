Topsy and Tim 絵本17冊とCDのセット - 洋書



TopsyandTimの絵本とその音源が入っているCDです。CDには25のストーリーが入っているので、絵本にはない内容の音源もあります!英語教室でこの絵本を使用していたので、まとめて購入しました。子供が大きくなったので誰かに楽しんでいただけたらと思います。英語育児している方、読み聞かせても掛け流しもとても良いと思う内容です。双子の兄妹のお話です。色んな場所にお出かけしたり、日常のお話が沢山です。文字数は割とありますが難しい単語はそんなにありません。Amazonですと絵本1冊800円〜1000円程します。CDは1427円でした。参考にしてください!ご質問等ありましたらお気軽にコメントください。#topsyandtim#洋書#絵本育児#英語絵本#英語育児