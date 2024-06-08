最終値下げATEEZ EP. EXTRA ATINY盤 未開封

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商品詳細
未開封品です！CD＋DVD＋豪華ブックレット付き【CD】1.HeartsAwakened,LiveAlive(ExpressionRevisited) 2.HALAHALA(TraditionalTreatmentMix) 3.PirateKing(OverloadMix) 4.Treasure(SoothingHarmoniesMix) 5.UTOPIA(JapaneseVer.) 6.SayMyName(FlavorofLatinwithJuwonPark)7.ILLUSION(Chillin’WithBUDDYMix) 8.WAVE(Ollounder’sBoldDynamicsMix) 9.AURORA(JapaneseVer.) 10.Twilight(ClassicBUDDYMix) 11.Promise(NotationfromSeñorJuwonPark) 【DVD】ATINY盤ATEEZSpecialMovieINJAPAN 【アルバム封入内容】・豪華ブックレット付プチプチ＋防水で発送させて頂きます。よろしくお願いいたします(^o^)Ateezアチズ
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