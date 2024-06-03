サイコシンセシス〜統合的な人間観と実践のマニュアル　R・アサジョーリ

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「サイコシンセシス統合的な人間観と実践のマニュアル」国谷誠朗/平松園枝/R・アサジョーリ定価:￥3800帯付き。帯の背にヤケ。カバーの上部に数mmのヨレがあります。長期保存よる多少の経年感はありますが、本体は書込み、ページ折れ、線引き等はなく、きれいな状態です。自宅保管の中古品をご理解いただける方にご購入をお願いいたします。【お取引で心がけていることとお願い】☆購入前確認はとくに不要です。即決購入OK！ メルカリのルールに基づきまして、ご購入はコメント順ではなく、早い者順とさせていただきます。☆らくらくメルカリ便、ユーメール便にて水濡れ防止で丁寧な梱包、また１〜２日内での発送を心がけております。☆発送は匿名です。☆喫煙者、ペットはおりません。☆ご購入につきましては、写真にてご判断いただき、ご理解していただいた上での購入をお願いいたします。中古品、自己保管のため、神経質な方はご遠慮ください。☆できる限りスムーズな対応を心がけておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。#国谷誠朗#平松園枝#R・アサジョーリ#本#心理学／心理学