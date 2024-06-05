バスガイド資料・テキスト・教本【房総半島・内房】

ご覧頂き、ありがとうございます。⭐️販売をお休みする日や連絡事項は、プロフィール欄に記載しました\u003c(__)\u003e房総半島の作成資料になります。コースポイントとご案内文章で、ノートに近いように作っています。房総半島①アクアライン経由・高速道路利用と②国道127号線経由〜を併せ、房総スカイライン・鴨川道路・長狭街道・千葉県あれこれ♪を加えたセットです。①アクアライン〜館山道〜富浦IC②君津IC〜国道127号線経由・富浦○館山市内は、館富バイパス経由〜外房、フラワーライン合流地点までと沖ノ島・城山公園のコースを見つけやすいように色分けして作成しました。○房総スカイライン〜鴨川道路○長狭街道○千葉県あれこれ♪などの資料です。作成資料は、お写真最終ページのピンクと緑のLINE部分です。国道側の被害が酷かったので、重複する情報もありますが、少し細かめに記載しました。約115ページ、B5サイズ片面コピーでのお渡しです。ファイルなどに入れてご利用ください。⭐️木更津サーモン・鋸南町のバナメイエビ・はちみつ工房移転追記。そそっかしいので，脱字、変換ミスなどあるかもしれません。完璧を希望する方は，ご購入をお控え下さい。ご理解いただける方のご購入をお待ちしております(・・;)⭐️即購入OKです。⭐️その他の資料販売は、プロフィールからご覧ください。⭐️モノクロコピー、区間販売は致しませんのでご了承下さい\u003c(__)\u003e房総半島は、令和元年の台風15号、19号で酷い被害を受けていました。懐かしい里山の風景、海の青さ…まだ、復興には遠い中のコロナ禍。お仕事復帰の時に、なんとご案内したら良いでしょう…・・・(*p_q*)このままのノートではいけないと思い，出来る限り、当時の情報を調べ、勉強し直しました。もし、同じ思いで資料を探しておられる方がおりましたら…\u003c(__)\u003e#バスガイド資料教本テキスト#観光バス#旅行#復興#もう一度、行きたい#がんばれ観光業界#復活#あと一歩！#笑顔が戻る日まで



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