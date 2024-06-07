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黒人文学全集　早川書房　全13巻揃い　本体は未使用感あり
商品番号 N94906738351
商品名

黒人文学全集　早川書房　全13巻揃い　本体は未使用感あり
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

第1巻　昭和42年4月30日第版発行　第2巻　昭和42年4月30日再販発行第3巻　昭和43年6月30日3版発行　第4巻　昭和42年4月30日再販発行第5巻　昭和42年4月30日再販発行　第6巻　昭和36年7月31日発行第7巻　昭和36年8月15日発行　　　第8巻　昭和42年4月30日再販発行第9巻　昭和42年4月30日再販発行　第10巻　昭和42年4月30日再販発行第11巻　昭和42年4月30日再販発行　第12巻　昭和42年4月30日再販発行第13巻　昭和38年10月15日発行本体はセロファンに包まれて保護されています。（ただし1巻だけはありません）箱は残念ながら亀裂があるのもあり、また黄ばみが内側に見られます。本体は全て良好です。新品？と思えるぐらいです。写真で良く観察して下さい。
http://narcologia.ru/goods/cowpox373839.html
http://narcologia.ru/goods/freezer13098.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador933006.html

黒人文学全集　早川書房　全13巻揃い　本体は未使用感あり
黒人文学全集　全13巻揃（別巻共）

黒人文学全集　早川書房　全13巻揃い　本体は未使用感あり
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本物 黒人文学全集 全13巻揃 早川書房 文学/小説 - mbr.mv

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