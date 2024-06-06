【大特価☆】ロストギラティナデッキ 構築済み

ご覧頂き、ありがとうございます！【値下げ不可】最終値下げになります！Eレギュレーション以上で構成されたデッキです。スタンダードレギュレーションの大会でも利用可能です！これからポケカ始める方にもオススメです♪【注意事項】・取置き、専用、バラ売り不可です。・カードは一律プレイ用になります。・1枚1枚透明スリーブに入れて発送致します。・梱包はしっかり行うのでご安心下さい。カードの性質上、初期傷等、ある場合もございます。カードはほぼ未使用品ですが、自宅保管も含め、神経質な方はお控えください。ボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)



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