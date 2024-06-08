新品未使用⭐︎SDバトル大相撲⭐︎ファミコン　ソフト⭐︎バンプレスト

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バンプレスト ファミリーコンピュータ用 ソフト「SDバトル大相撲」 新品未使用暗所にて保管をしており、確認の為に開封しました。コレクションなどに探している方はどうぞ！未使用品のソフトですが、古い物であり全ての本体での正常起動、バッテリーは保証致しかねますので、その点をご理解の程を、宜しくお願いします。※すり替え防止の為に、返品や交換は承れませんので、必ず説明、写真を見て、納得の上でご購入お願いします。※余り細かな事を気にされる方は、ご遠慮下さい。宜しくお願いします。#任天堂#ニンテンドー#バンダイ#ファミリーコンピュータ#スーパーファミコン#テレビゲーム#ゲーム#スポーツ#ガンダム#SDガンダム#仮面ライダー#ウルトラマン#スーパーロボット#昭和#レトロ#ファミコン#Other