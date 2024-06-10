WiiU本体、PSvita本体、3DS本体、vitaカセット、3DSカセット

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商品詳細
使用しなくなり出品することにしました。WiiU本体は動作確認をしておりません。そのほかに関しては充電器含め確認しております。お渡しする際は初期状態でのお渡しとなります。カセットはわかりづらければお答えもします。できればまとめてお売りさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします2日限定で出します。それ以降は処分を考えてますのでもしよろしければ。PS2に関してはコントローラーのコネクターの先が割れてしまってますが使用可能です。値段に関しては適当になってますので交渉も受け付けます
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